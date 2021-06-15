Зеленський змінив склад комісії з політики військово-технічного співробітництва
Президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Попередній склад був затверджений 23 грудня 2019 року.
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Згідно з Указом до складу Комісії увійшли:
заступник міністра закордонних справ, заступник голови Комісії Василь Боднар;
перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник голови Комісії Валерій Іващенко; генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою) Юрій Гусєв;
заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Віктор Ліхницький;
головний консультант відділу з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олег Слизький;
заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.
Зеленський вивів зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва Айвараса Абромавичуса, Івана Апаршина, Василя Бурбу, а також Єгора Божка, увільнивши його від виконання обов'язків заступника голови Комісії.
Нагадаємо, діючий посол України в США Володимир Єльченко назвав головні напрями співробітництва України та США. Мова йде про військове та економічне співробітництво.