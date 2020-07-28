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Офіс генпрокурора завів нову справу на іноземних найманців на Донбасі

Київ, Вівторок 28 липня 2020 18:43
Офіс генпрокурора завів нову справу на іноземних найманців на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: РБК-Україна

Слідство зацікавилося найманцями ще з трьох країн

В Україні завели нову справу за фактами участі іноземних найманців в незаконних збройних формуваннях Росії на Донбасі. На цей раз під слідством громадяни Киргизії, Бразилії та Боснії і Герцеговини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з 2014 року не менше трьох громадян Киргизії, п'ятьох громадян Боснії і Герцеговини і сімох бразильців брали участь у збройному конфлікті проти України у складі формувань Росії.

Офіс генпрокурора зазначає, що найманці проходили службу в складі різних підрозділів: 14-й батальйон територіальної оборони "Привид", 11-й окремий мотострілецький полк "Восток", 5 окрема мотострілецька бригада "Оплот" і приватна військова компанія "Вагнер".

Українське слідство наголошує, що відповідно до міжнародного права вони є найманцями, а їх дії порушують Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.

Досудове розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міський суд Праги (Чехія) почав розгляд справи громадянина Білорусі, який звинувачується в активній участі в боях на Донбасі на боці бойовиків; його дії кваліфікують як тероризм.

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