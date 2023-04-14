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Офис генпрокурора зафиксировал более 77 тысяч военных преступлений РФ в Украине, - Костин

Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Офис генерального прокурора Украины за время полномасштабного вторжения зарегистрировал более 77 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на Washington Рост .

"По состоянию на сегодняшний день, мы зарегистрировали более 77 тысяч случаев совершения военных преступлений. Речь идет не только об убийствах, унижениях и насилиях, а также о разрушении собственности, принудительной депортации и массовом мародерстве на оккупированных территориях", - сказал Костин.

В настоящее время Украина сообщила о подозрении в совершении этих преступлений уже 305 человек.

"Уже есть 150 обвинительных актов и 30 приговоров украинских судов по российским военным преступлениям, совершенным на территории Украины", - отметил он.

Напомним, что Португалия предоставит финансовую помощь в поиске доказательств военных преступлений в Украине.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты не сомневаются, что Россия и ее вооруженные силы совершают военные преступления в Украине.

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