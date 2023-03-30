Офис генпрокурора отреагировал на отказ французского суда передать Жеваго в Украину

Офис генерального прокурора 30 декабря прошлого года на основании ходатайства Государственного бюро расследований направил в компетентные органы Французской Республики запрос о выдаче известного бизнесмена, бывшего народного депутата, который накануне был задержан на территории этого государства.

Со своей стороны Офис генпрокурора предоставил все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег по поводу необходимости выдачи бизнесмена в Украину.

Однако сегодня судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

"Офис Генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами относительно возможных дальнейших действий", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола.

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