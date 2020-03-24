Офіс генпрокурора повідомив про підозру ще одному правоохоронцеві у справах Майдану

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому старшому слідчому районного управління ГУ МВС України в Києві у тому, що він в період Революції Гідності безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.

За версією слідства, правоохоронець також подав до районного суду Києва клопотання про обрання стосовно вказаних завідомо невинних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які, судом протиправно задоволенi.

"Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому старшому слідчому районного управління ГУ МВС України в м. Києві у тому, що він упродовж грудня 2013 - лютого 2014 року безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишнього керівника спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в справі про розстріли на Майдані провели ще чотири слідчих експерименту. Зокрема, 13 березня були проведені експерименти на вулиці Інститутській, Шовковичній і Майдані Незалежності в Києві.