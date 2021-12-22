Офіс генпрокурора вирішив видати Росії білоруса, який допомагав вивезти ексофіцера ФСБ в Україну

Ситуація з викраденням і вивезенням в Україну колишнього офіцера ФСБ, генерального директора ТОВ "Базовий елемент" Романа Фіалковського сталася в серпні - вересні 2018 року. За версією російських правоохоронців, троє громадян Білорусі Андрій Цейко, Петро Ніколаєнко і Віталій Юрченко проникли в будинок росіянина в Підмосков'ї, зробили йому укол, що паралізує, а потім викрали разом з автомобілем. Ексофіцера ФСБ вивезли спочатку в Білорусь, а потім в Україну, де і відпустили через якийсь час. Викрадачі нібито вимагали у Фіалковського 15 млн рублів і забрали автомобіль з документами на нього.

В Україні росіянин прийшов на пункт пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області, де був затриманий прикордонниками. Вони виявили у нього в кишені посвідчення співробітника ФСБ і авторучку з прихованою відеокамерою. За зберігання цієї "шпигунської техніки" Фіалковський був заарештований, а в березні 2019 року оштрафований Ріпкинським районним судом у Чернігівській області на 34 тисячі гривень і відпущений на волю. Посольство Росії в Україні допомогло йому оперативно покинути країну. Після виїзду українськими правоохоронцями Фіалковський був оголошений в розшук.

Білорусів, які вивезли ексофіцера ФСБ, в Росії почали шукати і притягувати до кримінальної відповідальності. Один з них - Андрій Цейко - у листопаді поточного року отримав вирок у вигляді майже 10 років колонії суворого режиму від російського суду.

Двоє інших білорусів - Петро Ніколаєнко та Віталій Юрченко - зникли в Україні. Перший з них був затриманий в Одесі. Як випливає з матеріалів суду, Офіс генпрокурора України 28 жовтня погодився екстрадувати Ніколаєнко у РФ.

"З копій матеріалів, долучених РФ до запиту про екстрадицію (видачу), вбачається, що ОСОБА_1 (Ніколаєнко) звинувачують у викраденні та доставлення на територію України громадянина РФ ОСОБА_4 (Фіалковського), який за численними публікаціями засобів масової інформації (як українським, так і російським) є колишнім співробітником ФСБ РФ, тому викрадення цієї людини розцінюється як спецоперація українських спецслужб", - сказано в рішення Приморського райсуду Одеси.

Враховуючи це, захист білоруса попросив не видавати його у РФ, а сам Ніколаєнко звернувся з проханням надати йому статус біженця.

Суд задовольнив клопотання адвокатів і скасував рішення офісу генпрокурора про екстрадицію білоруса. Прокуратура подала апеляцію на це рішення.