Офіс генпрокурора розслідує правомірність звільнення суддів ВСУ

Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинено, при призначенні суддів Верховного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офіса генпрокурора.

Венедіктова почала розслідування на підставі звернення працівників Верховного суду України щодо можливих неправомірних дій голови держави, повноваження якого припинено, та інших осіб при виданні указів президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду".

"Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні судді вказують, що підстави для видання указів і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції та закону про судоустрій. Також у зверненні працівники ВСУ вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ.

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики у ході свого засідання розглянув кандидатури на посаду судді Конституційного суду України.