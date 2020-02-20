Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі

Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних провадженнях за фактами військових злочинів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як зазначив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, на даний момент збору, документування і досудове розслідування військових злочинів носить системний характер. Такі справи надсилаються до департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Прокурори на центральному рівні здійснюють процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних проваджень. Предметом розгляду обласних прокуратур є понад 12 тис. кримінальних проваджень", - повідомили в ОГП.

Також планується створення реєстру порушень норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, туди планують вносити інформацію про атаки на цивільні об'єкти, вбивства і тортури військовополонених і цивільних осіб.

Наголошується, що з початку збройної агресії Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжких порушеннях міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

Нагадаємо, в січні прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів - управлінь нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До їх складу увійшли 60 прокурорів.

Також РБК-Україна писало, що ОГП зареєстрував 14 кримінальних проваджень за свідченнями звільнених полонених. Звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням і про тортури.