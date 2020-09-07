ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Офіс генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців"

Автор: РБК-Україна

Виданих Росії найманців приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.

Популярні новини

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи "вагнерівців" у Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них. Проте офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.

"Ми зібрали достатню доказову базу вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони усі підозрюються, тому будемо притягати їх до відповідальності на національному рівні і використовувати інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" у Білорусі стало результатом зриву спецоперації нібито спецслужб України і США.

Понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх мали передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасБілорусьнаемник