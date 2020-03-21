Офіс генпрокурора проводить експертизу хімречовин з РФ у справах Майдану

Офіс генерального прокурора активізував роботу по проведенню судово-медичних експертиз осіб, постраждалих від дій хімічних речовин у період Революції Гідності в 2014 році, які були завезені з Росії. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що керівники по кримінальних справах звернулися в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз щодо активізації експертних досліджень. Дослідження необхідні для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, від яких постраждали учасники мирних протестів.

"Офіс генерального прокурора також повідомив постраждалим, що за дорученням Прем'єр-міністра України, вже представлена кандидатура компетентного прокурора для включення до складу міжвідомчої робочої групи для розробки методології встановлення причинно-наслідкового зв'язку між тілесними ушкодженнями, отриманими постраждалими під час Революції Гідності і дією хімічних речовин", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру колишнього керівника спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року.

Також повідомлялося, що в справі про розстріли на Майдані провели ще чотири слідчих експерименту. Зокрема, 13 березня були проведені експерименти на вулиці Інститутській, Шовковичній і Майдані Незалежності в Києві.