Офіс генпрокурора перевірить порушення карантину в Лук'янівському СІЗО

Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу за фактами порушення карантину в Лук'янівському СІЗО. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб, які виявила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в ході моніторингового візиту до Лук'янівського СІЗО.

За її словами, адміністрація СІЗО не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених, що направляються до судів або на проведення слідчих дій і необхідну ізоляцію після повернення.

"З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів було доставлено 1648 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, медична частина СІЗО виявилася не готовою до роботи в умовах карантину, персонал СІЗО і медичні працівники не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей і передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських тюрмах зросла кількість хворих COVID-19. Нові випадки коронавірусу виявили у чотирьох співробітників, а також у двох ув'язнених у Кропивницькому та Чернівецькому слідчих ізоляторах.

Зазначимо, у Раді з'явився перший з 2016 року законопроект про амністію, який пропонує відпустити в'язнів через розповсюдження коронавірусу.