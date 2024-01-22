Офис генпрокурора просит суд арестовать сына Гринкевича с полумиллиардным залогом

По ее словам, прокурор ОГП внес на рассмотрение в столичный суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Представительница генпрокуратуры проинформировала, что начало судебного заседания запланировано на сегодняшний вечер, в 19:30.

Дело Гринкевича

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. В настоящее время Игорь Гринкевич находится в СИЗО.

Также прокуроры возбудили несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку МОУ одежды на 1,5 млрд гривен.

Всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Также сообщалось, что на прошлой неделе трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сегодня, 22 января, стало известно, что объявленного в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа задержали в Одессе.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, также читайте в материале РБК-Украина.