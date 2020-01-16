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Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріли на Донбасі

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 19:13
Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріли на Донбасі
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

В результаті обстрілу у вересні 2019 року поранення отримали четверо мирних громадян

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу за фактом обстрілу бойовиками житлових будинків на території Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГП.

Повідомляється, що прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту відкрили справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Зазначене є результатом обробки чергової доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року. Так, в результаті обстрілів, які відбулися у вересні 2019 року, троє чоловіків отримали осколкові поранення під час гасіння пожежі, одному з них ампутували руку. Ще одна жінка отримала поранення у власному дворі", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчим Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Всього бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що на Донбасі 12-річна дитина отримала поранення в результаті вибуху невідомого предмета. Хлопця доставили в лікарню з осколковими пораненнями обличчя.

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