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Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу на нардепів ОПЗЖ

Новини » Політика     25.05.2020 - 15:28
Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу на нардепів ОПЗЖ
Фото: нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (РБК-Україна)

Зустрічі нардепів ОПЗЖ з російським керівництвом перевірять на держзраду

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити справу на нардепів "Опозиційної платформи - За життя". Їх мають перевірити на можливу держзраду на зустрічі з російським керівництвом.

Про це у Facebook повідомила нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська.

За її словами, Офіс генпрокурора зобов'язаний внести відомості про вчинення представниками ОПЗЖ імовірної державної зради

"Сподіваюся, всі пам'ятають, як ОПЗЖ каталися в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну от, за 24 години очікуємо від ОГП номер провадження. Ну і звичайно, ефективного розслідування", - зазначила Бобровська.

Вона також уточнила, що слідча суддя в постанові зазначила, що наведені відомості "свідчать про ознаки злочину".

Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу на нардепів ОПЗЖ

Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкривала справу про держзраду проти одного з лідерів сьогоднішнього ОПЗЖ Віктора Медведчука ще в лютому 2019.

Справу було відкрито після публічних закликів про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас з власним парламентом і урядом.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України нардепдержзрадауголовное дело
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