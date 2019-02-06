У Кремлі визнали кримінальну справу проти Медведчука "політичною репресією"

Фото: Віктор Медведчук (Уніан)

Прес-секретар президента РФ Пєсков заявив, що інформація про відкриття справи є досить тривожною

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що відкриття кримінальної справи проти лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука "політичною репресією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Якщо це відбудеться, то це буде просто чергова політична репресія", - заявив він.

При цьому він зауважив, що "йде суперечлива інформація - то вона відкрита, то поки якісь попередні юридичні дії здійснюються".

За його словами, "в будь-якому випадку інформація про відкриття або про можливості відкриття такої кримінальної справи є досить тривожною".

Нагадаємо, генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України і ч. 1 ст. 111 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і держзради. Виробництво було розпочато за зверненням нардепа від фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука.

Як наголошується, Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.

Проголошення концепції освіти автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованій території всупереч Конституції і надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі і інформаційної підтримки.

РБК-Україна писало, що раніше глава держави Петро Порошенко назвав Медведчука представником президента РФ Володимира Путіна в Тристоронньої контактної групи в Мінську.