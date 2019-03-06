ОЕСР знову знизила прогноз по зростанню світової економіки

Перспективи світової економіки погіршуються

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый обзор организации.

При этом ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2020 году с 3,5% до 3,4%. По прогнозам организации, в 2018 году мировой ВВП вырос на 3,6% (ранее рост оценивался в 3,7%).

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Как отмечается в обзоре, изменения в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом в ноябре 2018 года особенно существенны для зоны евро, особенно для Германии и Италии, а также для Великобритании, Канады и Турции.

В ОЭСР отмечают, что экономические перспективы сейчас почти во всех странах G20 слабее, чем предполагалось ранее.

"Уязвимости, связанные с Китаем и ослаблением европейской экономики, в сочетании с замедлением торговли и мирового производства, высокой политической неопределенностью и рисками на финансовых рынках могут подорвать сильный и устойчивый среднесрочный рост во всем мире", - говорится в обзоре.

Напомним, в ноябре 2019 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году с 3,7% до 3,5%. При этом ОЭСР прогнозировал рост мировой экономики в 2020 году также на 3,5%.