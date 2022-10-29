На одну из самых больших в Киевской области ТЭС прекратят поставлять газ

Фото: на Трипольскую ТЭС с 30 октября не будут поставлять газ (Getty Images)

Киевоблгазу поручили прекратить поставки газа на Трипольскую теплоэлектростанцию. Она является одной из самых больших в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, главу временной специальной комиссии ВРУ по кризисным явлениям на энергорынке Алексея Кучеренко.

"Нефтегаз" поручил Киевоблгазу прекратить поставки голубого топлива на Трипольскую ТЭС. Процедура отключения начнется завтра, 30 октября. Стоит отметить, что Трипольская ТЭС - один из крупнейших производителей тепла и электроэнергии в Киевской области. Она снабжает энергию и в столицу. Прекращение работы может привести к инфраструктурным последствиям.