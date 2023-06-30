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Не все так однозначно. В Раде хотят продлить мораторий на проверки бизнеса до конца войны

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Украина, Пятница 30 июня 2023 13:09
Не все так однозначно. В Раде хотят продлить мораторий на проверки бизнеса до конца войны Фото: Рада хочет продлить мораторий на налоговые проверки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Финансовый комитет Верховной рады одобрил ко второму чтению текст законопроекта о возвращении довоенной системы налогов с 1 августа. Предлагается продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Нину Южанину в Telegram.

"Мораторий на проведение плановых налоговых проверок продлен до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", - написала она.

Исключение составят только налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции; в области организации и проведения азартных игр; оказывают денежные, платежные сервисы.

Также на период действия военного положения на территории Украины будет установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ, сообщила Южанина.

Кроме того, предприятия освобождаются от ответственности за нарушение требований по применению РРО, совершенные не только во время военного положения, но и в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года (кроме продажи подакцизных товаров, купли/продажи иностранной валюты, игорного бизнеса).

Возврат налогов

Кабинет министров еще в январе подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны. Документ был представлен в рамках обязательств Украины перед МВФ. Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Законопроектом № 8401 предлагается отменить:

  • возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
  • остановка хода сроков (представление налоговой отчетности, сроков получения налоговой информации контролирующими органами).

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