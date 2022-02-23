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Одній категорії українців перерахують пенсії заднім числом: кому і на скільки

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Україна, Середа 23 лютого 2022 14:23
Одній категорії українців перерахують пенсії заднім числом: кому і на скільки Фото: колишнім розвідникам піднімуть пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив постанову Про перерахунок пенсій особам, звільненим із розвідувальних органів. Пенсії колишнім розвідникам підвищать з 1 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Кого стосується перерахунок пенсій

Пенсії перерахують військовослужбовцям розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової служби).

Згідно з документом, перерахунок проведуть з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 14 липня 2021 року № 729, тобто з 1 серпня.

Цією постановою Кабміну було встановлено, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних сил, із коефіцієнтом:

  • для військовослужбовців кадрового складу - 1,8;
  • для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, - 1,4.

Якщо внаслідок перерахунку, передбаченого постановою розмір пенсії зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

Скільки потрібно коштів з бюджету

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету України: 106 млн грн за 2021 рік, 293 млн гривень на 2022 рік. Ці видатки передбачається забезпечити за бюджетною програмою 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду".

Проблема, що вирішується

Постанова Кабміну № 729 щодо посадових окладів військовослужбовців розвідувальних органів набрала чинності у липні 2021 року. Водночас перерахунку пенсій тоді не відбулося.

"Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси колишніх військовослужбовців розвідувальних органів, пенсії яким призначено за нормами закону № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Відзначимо, середня пенсія в Україні станом 1 січня 2021 року становила 3500 гривень. На 1 жовтня вона зросла до 3900 гривень.

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Кабінет Міністрів України
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