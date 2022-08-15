ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лише в одній частині України без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 серпня 2022 07:00
Лише в одній частині України без дощів: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде дощовою майже по всіх регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 15 серпня майже по всій території очікуються дощі. Лише вдень на сході опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні місцями короткочасні дощі, грози, тільки у східних областях вдень без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Місцями до +36 градусів спеки.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +26 +29 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +24 +31;
  • у східних областях вночі +18 +21, вдень +33 +36 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +27 +34;
  • у центральних областях вночі +16 +20, вдень +26 +31 градус.

Лише в одній частині України без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі становитимуть +18 +20 градусів, а вдень +26 +28.

Лише в одній частині України без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?