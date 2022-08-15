Лише в одній частині України без дощів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 15 серпня майже по всій території очікуються дощі. Лише вдень на сході опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні місцями короткочасні дощі, грози, тільки у східних областях вдень без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Місцями до +36 градусів спеки.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +19, вдень +26 +29 градусів;

на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +24 +31;

у східних областях вночі +18 +21, вдень +33 +36 градусів;

на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +27 +34;

у центральних областях вночі +16 +20, вдень +26 +31 градус.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі становитимуть +18 +20 градусів, а вдень +26 +28.