На одном уровне. Посол Китая заверил, что связи Пекина с Европой "неограниченны", как и с РФ

Заявление китайского посла было опубликовано через несколько дней после высказывания еще одного китайского дипломата, подвергшего сомнению суверенитет бывших советских государств.

Он подчеркнул, что сотрудничество Европы и Китая находится на том же уровне, что и с Россией.

"Европейская сторона должна правильно понимать ссылку на "нет верхнего предела". Дружба и сотрудничество между странами бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Российско-китайское сотрудничество является "неограниченным", то же касается Китая и Европы", - сказал Фу Цун.

Дипломат призвал не использовать китайско-российские отношения, чтобы посеять раздор между Китаем и Европой, отвергнув разговоры о том, что Пекин предварительно знал о российском вторжении в Украину или поставлял оружие РФ.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик, заявив, что они якобы не имеют статуса в международном праве.

Как сообщалось, посол Китая в ЕС Фу Цун назвал "безграничную дружбу" Китая с Россией "риторическим приемом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.