В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв

В четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле промышленно-экономического колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - написал он.

По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль.

"Подробности уточняем", - добавил Федоров.

По данным местного издания "РИА Мелитополь", в здании коллежэа заседает начальник "департамента образования" Елена Шапурова. Сейчас подходы к зданию колледжа оцеплены "полицейскими".

Издание сообщает, что представители Сил Сопротивления подорвали красный "Ланос", в котором ездит Шапурова. Коллаборантка жива.

При этом взрыв также произошел в Константиновке.

Напомним, что в Мелитополе в период с 23 по 27 сентября проходил "референдум" о "о присоединении к РФ". В это время оккупанты угрожали депортировать за отказ голосовать на "референдуме".

Также, оккупанты заставляли мелитопольцев повторно "голосовать" на псевдореферендуме.

Позже стало известно, что против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции.

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