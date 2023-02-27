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В одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки

Фото: в одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки оккупантов в одном из районов Киевской области в поле обнаружили обломки "Шахеда", который был сбит ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", - пишет Небитов.

Начальник полиции призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги и в случае чего - направляться в укрытие.

Фото: в одном из районов Киевской области обнаружили обломки "Шахеда" в результате ночной атаки (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время ночной атаки врага в воздушном пространстве вокруг столицы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе .

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Киевская область