В одном из районов Киева ввели карантин: в чем причина

Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в одном из районов Киева. Там был введен карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Вспышку африканской чумки свиней зафиксировали на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа".
В связи с этим Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА на части территории Голосеевского района Киева объявила карантин. Он действует с 27 сентября 2023 года. Карантин могут снять через 40 дней.
В зоне защиты запрещено:
КГГА анонсирует возможные обходы в частном секторе для выявления больных или погибших свиней.
Карантин через COVID-19
Напомним, с 1 июля в Украине официально отменили карантин в связи с пандемией COVID-19. Карантин длился более трех лет.
При этом в Министерстве здравоохранения предупредили, что COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний, но все еще остается опасным для украинцев.
Специалисты отмечают, что рост заболеваемости гриппом и COVID-19 может припасть на октябрь.
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