На одном из пляжей Одессы заметили мину

По данным ГСЧС Одесской области, в 13:30 поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в воде по волнорезу заметили предмет, похожий на якорную мину.

Сотрудники полиции по громкой связи оповестили отдыхающих об опасности.

Сейчас на пляже работают пиротехники ГСЧС.

Реакция Сил обороны

Силы обороны юга Украины сообщили, что в соответствии с сообщением на оперативную линию 102 от неравнодушных граждан, в толще воды был обнаружен предмет внешне похожий на речную якорную мину.

"Силами полиции было обеспечено оповещение людей о вероятной опасности, предложено эвакуироваться на безопасное расстояние. Для обследования и идентификации подозрительного предмета направлены специалисты ГСЧС", - сообщили в Силах обороны.

Отдых в Одессе

Напомним, в начале месяца в Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.

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