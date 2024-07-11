В одном из городов Украины температура превысила 40 градусов и обновила исторический рекорд

"Пока мы имеем только один рекорд. Это Николаев, где температура вчера была 40,5 градусов тепла. Это рекорд для Николаева за всю историю наблюдений как для этого месяца, так и для всего лета", - сказала она.

По ее словам, до этого максимальная температура в Николаеве была 40 градусов.

Кроме того, сообщила Голеня, в Николаевской области температура сейчас еще выше. К примеру, в Вознесенске, она поднялась до 41 градусов.

По данным Укргидрометцентра, также рекорд, но только для этого дня, установлен и в Харькове.

Рекордная жара

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, жаркая погода в Украине продержится еще не менее пяти дней - до 17 июля. В эти дни будет до 40 градусов. В то же время, на юге и востоке жара спадет только 18-20 июля.

Причиной нынешней жары является теплый воздух из Африки, поступающий в Украину через Балканы.