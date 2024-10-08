ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из городов Украины школьникам снизят стоимость проезда на общественном транспорте

Вторник 08 октября 2024 20:19
UA EN RU
В одном из городов Украины школьникам снизят стоимость проезда на общественном транспорте Фото: школьники (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 1 января 2025 года местные власти в Ровно уменьшат для школьников стоимость билета на проезд в общественном транспорте. Инициатива касается и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. городского головы Виктора Шакирзяна.

Решение было принято 8 октября во время заседания исполнительного комитета Ровенского городского совета. На нем установили тариф на одноразовый проезд в автобусах Коммунального предприятия "Ровноэлектроавтотранс" для учащихся и студентов дневной формы обучения общеобразовательных, профессионально-технических и учебных заведений высшего и высшего образования.

Отмечается, что эта инициатива позволит школьникам и студентам в городе платить на 50% меньше, чем поездки на общественном транспорте. Таким образом, стоимость билета снизится с 12 до 6 гривен.

Напомним, что в Николаеве проезд школьников в общественном сделали совсем бесплатно.

Ранее мы сообщали, что в Украине определились с датой начала осенних каникул.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа
NEWS
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову
DAILY
Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой