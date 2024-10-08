В одном из городов Украины школьникам снизят стоимость проезда на общественном транспорте

С 1 января 2025 года местные власти в Ровно уменьшат для школьников стоимость билета на проезд в общественном транспорте. Инициатива касается и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. городского головы Виктора Шакирзяна .

Решение было принято 8 октября во время заседания исполнительного комитета Ровенского городского совета. На нем установили тариф на одноразовый проезд в автобусах Коммунального предприятия "Ровноэлектроавтотранс" для учащихся и студентов дневной формы обучения общеобразовательных, профессионально-технических и учебных заведений высшего и высшего образования.

Отмечается, что эта инициатива позволит школьникам и студентам в городе платить на 50% меньше, чем поездки на общественном транспорте. Таким образом, стоимость билета снизится с 12 до 6 гривен.

Напомним, что в Николаеве проезд школьников в общественном сделали совсем бесплатно.