В одном из городов Украины хотят запретить самокаты: возможно ли это

Ранее о большом количестве жалоб на водителей самокатов рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

Этот вопрос вызвал значительные обсуждения в соцсетях. Большинство поддержало идею ограничения, однако некоторые пользователи призывают к урегулированию вопроса на уровне городских правил.

Согласно украинскому законодательству, электросамокаты были признаны транспортными средствами после принятия соответствующего закона в 2023 году. Это означает, что пользователи самокатов теперь должны соблюдать основные правила дорожного движения и несут ответственность как водители. За нарушение правил движения на самокатах, например езду по тротуару, предусмотрен штраф в размере 850 грн.

Однако пока нет четких регуляций по использованию самокатов в городах, что дает местным органам власти определенное пространство для установления собственных ограничений.

Марцинкив отметил, что городские власти изучают возможность введения таких ограничений, как снижение максимальной скорости для прокатных самокатов или ограничение использования их в определенных зонах города.

В других городах, таких как Киев и Львов, подобные ограничения уже действуют: например, в Киеве установлена максимальная скорость самокатов в 20 км/ч.

В мире также не раз возникал вопрос о регулировании самокатов. К примеру, Париж в сентябре 2023 года полностью запретил аренду электросамокатов после референдума, на котором большинство жителей высказались против этого вида транспорта. В то же время, частные самокаты в Париже остаются разрешенными, но их использование строго регламентировано.

В Берлине существуют лимиты на количество компаний, которым разрешено предоставлять услуги по аренде самокатов. Также в городе действуют ограничения по парковке.

В Вильнюсе с 1 сентября 2024 арендованные самокаты можно парковать только в специальных зонах. Город определил список мест, где оставлять самокаты нельзя. Кроме того, там хотят ввести страхование для водителей самокатов.

В Лондоне только рассматриваются возможности по установлению ограничений по скорости и зонам для парковки. В Нью-Йорке также пока согласия по парковке самокатов и лимитов на их скорость не было достигнуто.

Городские власти Ивано-Франковска продолжают рассматривать возможные пути решения вопроса электросамокатов, в частности через общественные слушания и консультации с юристами. В то же время, важно найти баланс между удобством этого вида транспорта и обеспечением безопасности для всех участников дорожного движения.