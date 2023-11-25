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В одном из городов под Винницей горит рынок. Масштабный пожар тушат полсотни спасателей

Фото: масштабный пожар произошел на рынке в в Хмельнике Винницкой области 25 ноября (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области, в городе Хмельник, произошел масштабный пожар на местном рынке. Его площадь сейчас достигает 800 кв.м, огонь укрощают более 50 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Винницкой области.

"В Винницкой области в г. Хмельник продолжается ликвидация масштабного пожара на территории крытого рынка, возникшего сегодня вечером, около 20:30. Площадь возгорания 800 кв.м", - говорится в сообщении.

На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

"Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя", – констатируют в ведомстве.

По данным спасателей, в 22:15 спасателям удалось локализовать пламя. Площадь пожара 800 кв.

 

Фото с места масштабного пожара на рынке в в Хмельнике Винницкой области 25 ноября (facebook.com/dsnsvin)

Напомним, в Виннице 9 ноября загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра. В них хранился ламинат. Пожар тушили и на следующий день, 10 ноября.

Кроме того, на одной из шахт в Донецкой области вечером 13 ноября произошел пожар из-за перепада напряжения после вражеских обстрелов. Под землей находились 45 человек.

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Винницкая областьПожар