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На одній з дільниць 87 округу вибори визнали недійсними

Автор: Ігор Литвиненко

На одному з виборчих дільниць 87 округу в Івано-Франківській області про результати довиборів у Верховну раду визнали недійсними. Причиною стали проблеми з заявами та голосуванням вдома.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Недійсними результати голосування визнали на ділянці №261030. Тут перемагав Олександр Шевченко - у нього було 377 голосів, тоді як у Василя Вірастюка 141.

Також під час перерахунку голосів на дільниці пропали 100 бюлетенів за Шевченком.

"При визнанні виборів на одній з дільниць недійсними, були члени ОВК, які голосували проти. Але більшість була "за". Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній ділянці", - повідомили в "Чесно".

Всього за ніч планували провести перерахунок на 20 дільницях, однак встигли перерахувати лише на 5-ти.

Зазначимо, станом на ранок 2 квітня на довиборах в Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 90,59% голосів. Лідирує Василь Вірастюк ("Слуга народу"), який має 31,51% (14 500) голосів. Далі йдуть представник "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,52%, 13 586 голосів) і Руслан Кошулинський від "Свободи" (28,83%, 13 268).

Нагадаємо, довибори по 87 округу проводили 28 березня. Зараз там досі триває підрахунок голосів. Як раніше повідомляло РБК-Україна, підрахунок голосів окружною комісією був заблокований на два дні.

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