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В одному з міст Івано-Франківської області закривають церкву Московського патріархату

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Івано-Франківська область, Неділя 03 квітня 2022 11:58
В одному з міст Івано-Франківської області закривають церкву Московського патріархату Фото: у Долині закривають церкву Московського патріархату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Долина Івано-Франківської області закривають церкву Московського патріархату. Таке рішення вимагали прийняти місцеві активісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Долинської територіальної громади.

Місцеві жителі вийшли на мітинг 2 квітня, щоб виразити протест проти Московського патріархату.

"Небайдужим увірвався терпець - вважають конфесію ворогом, бо вона тривалий час перебувала під культурним впливом російського православʼя, а духовенство мало неоднозначні думки щодо патріотичних настроїв в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під час мирної акції було прийнято рішення припинити діяльність церкви у Долині. В неділю, 3 квітня, будівля, де проводились богослужіння, має бути закрита і опломбована.

Нагадаємо, у селі Лук'янівка Київської області російські окупанти, відходячи, спалили старовинний дерев'яний храм.

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