В одному з міст Івано-Франківської області закривають церкву Московського патріархату

У місті Долина Івано-Франківської області закривають церкву Московського патріархату. Таке рішення вимагали прийняти місцеві активісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Долинської територіальної громади.

Місцеві жителі вийшли на мітинг 2 квітня, щоб виразити протест проти Московського патріархату.

"Небайдужим увірвався терпець - вважають конфесію ворогом, бо вона тривалий час перебувала під культурним впливом російського православʼя, а духовенство мало неоднозначні думки щодо патріотичних настроїв в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під час мирної акції було прийнято рішення припинити діяльність церкви у Долині. В неділю, 3 квітня, будівля, де проводились богослужіння, має бути закрита і опломбована.