ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цыганков голом ответил одноклубнику Малиновского в битве за Евро-2024: видео

Вроцлав, Вторник 26 марта 2024 22:27
UA EN RU
Цыганков голом ответил одноклубнику Малиновского в битве за Евро-2024: видео Фото: Исландская сборная забила первой (twitter.com/footballiceland)
Автор: Антон Федорцив

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнил счет в противостоянии национальной команды Украины и сборной Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

В стартовые полчаса соперники играли на равных. На каждый выпад островитян "сине-желтые" пытались отвечать своим. Впрочем, на 30-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал Гудмундссон. Он накрутил оппонентов возле штрафной и левой технически положил мяч прямо в угол ворот Лунина.

Видео гола А. Гудмундссона:

"Сине-желтые" отыгрались на старте второй половины. Сборная Украины поймала исландцев в контратаке. Судаков заметил рывок Цыганкова направо и выверенной передачей отрезал ряд защитников. Вингер "Жироны" сместился в центр и классно пробил в нижний угол.

Видео гола Цыганкова:

К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Исландии в плей-офф за место на Евро-2024.

Напомним, накануне напомнили историю противостояний сборной Украины с Исландией на международной арене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы