Цыганков голом ответил одноклубнику Малиновского в битве за Евро-2024: видео
Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнил счет в противостоянии национальной команды Украины и сборной Исландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
В стартовые полчаса соперники играли на равных. На каждый выпад островитян "сине-желтые" пытались отвечать своим. Впрочем, на 30-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал Гудмундссон. Он накрутил оппонентов возле штрафной и левой технически положил мяч прямо в угол ворот Лунина.
Видео гола А. Гудмундссона:
"Сине-желтые" отыгрались на старте второй половины. Сборная Украины поймала исландцев в контратаке. Судаков заметил рывок Цыганкова направо и выверенной передачей отрезал ряд защитников. Вингер "Жироны" сместился в центр и классно пробил в нижний угол.
Видео гола Цыганкова:
К слову, утром подготовили анонс поединка сборной Украины против Исландии в плей-офф за место на Евро-2024.
Напомним, накануне напомнили историю противостояний сборной Украины с Исландией на международной арене.
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