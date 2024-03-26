Цыганков голом ответил одноклубнику Малиновского в битве за Евро-2024: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка .

В стартовые полчаса соперники играли на равных. На каждый выпад островитян "сине-желтые" пытались отвечать своим. Впрочем, на 30-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал Гудмундссон. Он накрутил оппонентов возле штрафной и левой технически положил мяч прямо в угол ворот Лунина.

Видео гола А. Гудмундссона:

"Сине-желтые" отыгрались на старте второй половины. Сборная Украины поймала исландцев в контратаке. Судаков заметил рывок Цыганкова направо и выверенной передачей отрезал ряд защитников. Вингер "Жироны" сместился в центр и классно пробил в нижний угол.

Видео гола Цыганкова: