Насколько ремонт повышает цену квартиры

По данным ЛУН Статистики на 21 октября 2026 года, медианная цена однокомнатной квартиры с ремонтом в Киеве была на 14,6 тыс. долларов выше, чем без него. Для двухкомнатных квартир разница составляла 16 тыс. долларов, а для трехкомнатных - 33,5 тыс. долларов.

Если сравнивать стоимость квадратного метра, жилье с ремонтом дороже на 26% для однокомнатных квартир, на 25% - для двухкомнатных и на 30% - для трехкомнатных.

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Где самая большая разница в ценах

По обновленным данным ЛУН Статистики на 16 ноября, наибольшую разницу в абсолютных значениях среди однокомнатных квартир зафиксировали в Печерском районе. Медианная цена жилья с ремонтом составляла 165 тыс. долларов, без ремонта - 129 тыс. долларов. Разница достигла 36 тыс. долларов.

В Голосеевском районе однокомнатная квартира с ремонтом стоила 92 тыс. долларов, без ремонта - 62 тыс. долларов. В Шевченковском цены составили 104 тыс. и 80 тыс. долларов соответственно.

В Соломенском районе разница была меньше - 11 тыс. долларов: 60 тыс. за квартиру с ремонтом против 49 тыс. без него.

В то же время в Днепровском районе медианная цена однокомнатной квартиры без ремонта даже превышала стоимость жилья с отделкой: 58,5 тыс. долларов против 56,4 тыс. долларов.

Когда большая квартира дешевле

В трех районах столицы медианная цена меньшей квартиры с ремонтом превышала стоимость большей без отделки. По данным ЛУН по состоянию на 21 октября, ситуация была такой:

Голосеевский район: однокомнатная квартира с ремонтом стоила 93 тыс. долларов, двухкомнатная без ремонта - 90 тыс. долларов.

Соломенский район: однокомнатная с ремонтом - 69 тыс. долларов, двухкомнатная без ремонта - 65 тыс. долларов.

Подольский район: двухкомнатная с ремонтом - 125 тыс. долларов, трехкомнатная без ремонта - 115 тыс. долларов.

Самую большую разницу в ценах трехкомнатных квартир зафиксировали на Печерске. Жилье с ремонтом стоило 360 тыс. долларов, без него - 250 тыс. долларов.

В то же время эти показатели сравнивают разные группы квартир. На цену оказывают влияние не только ремонт, но и площадь, расположение, состояние дома и другие характеристики.

"Цена квартиры показывает, какой бюджет нужен для покупки, а стоимость квадратного метра помогает сравнивать жилье разной площади. Однако разница между ценами квартир с ремонтом и без не равна стоимости самого ремонта. Чтобы понять, какой вариант выгоднее, нужно учесть состояние жилья, качество отделки и все будущие расходы", - объясняет руководительница ЛУН Статистика Людмила Кирюхина

Что учесть перед покупкой

Сравнение ЛУН показывает, что в отдельных районах столицы бюджет на меньшую квартиру с ремонтом может быть сопоставимым со стоимостью большей без отделки. Однако сама цена жилья не позволяет определить, какой вариант более выгоден.

Квартира с ремонтом позволяет быстрее заселиться, в то время как жилье без отделки позволяет обустроить пространство под собственные нужды. Во втором случае к стоимости покупки нужно добавить затраты на материалы и работу мастеров, а при необходимости - еще и временное проживание на время ремонта.