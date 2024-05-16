У одного из директоров швейцарской GNT Europe нашли связи с РФ

Один из директоров швейцарской компании GNT Europe SA , владельцем которой является Душан Денич , Михаил Ипатов может иметь связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Latifundist.com .

Согласно швейцарским реестрам Ипатов входит в менеджмент GNT вместе с Деничем. Анализ открытых источников показал, что Ипатов имеет связи с рядом российских компаний.

С 2020 года Ипатов является управляющим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics ( Algoritmika в РФ) – ведущая российская онлайн-школа программирования.

По данным из польского реестра, совладельцем школы является Михаил Ипатов. Ипатов в 2022 году открыл Algorithmics еще и в Чехии и Швейцарии.

В данной статье прямо указано, что Algorithmics ( Algoritmika in Russia) является ведущей российской онлайн-школой программирования. Есть у "Алгоритмики" и связь с очень близким к Владимиру Путину подсакционным миллиардером Владимиром Потаниным. Его компания Winter Capital ранее вложила в школу 10 млн. долларов инвестиций.

Московская компания ООО "Алгоритмика", директором и акционером которой является Андрей Лобанов, только за 2022 год уплатила налогов на десятки миллионов рублей. Компания находится под санкциями в Украине.

Андрей Лобанов – гражданин РФ, бизнес-партнер Михаила Ипатова, Генеральный директор Algorithmics. Основатель, совладелец, должностное лицо российских компаний "Алгоритмика".

Журналисты Bihus.Info обнаружили целый ряд связанных с россиянами бизнесов, продолжающих работать в Украине и Европе, пытаясь всячески "отмежеваться" от связей со страной-агрессором.

Как выяснилось, Algorithmics и Ипатов фигурируют в этом расследовании.

Ипатов родился в России и является партнером Лобанова по бизнесу, хотя и, судя по его Фейсбуку, живет за границей. На сайте польской Algorithmics также указана принадлежность к кипрской компании RUFFELL HOLDING LIMITED, которую мы встретили в школах, например, Чехии и Греции. Совладельцем кипрской структуры уже является лично россиянин Андрей Лобанов.

До недавнего времени кипрская компания RUFFELL HOLDING LIMITED была основателем российского ООО "Алгоритмика", которое находится под санкциями в Украине.

Михаил Ипатов также является генеральным директором Flex Databases – компании, зарегистрированной в Чешской Республике.

Согласно данным Реестра, всеми акционерами компании до недавнего времени являлся ряд лиц, местом регистрации которых также является РФ.

Как известно, суды по делу "Олимпекса" продолжаются с конца 2022 года. GNT выступает заемщиком по долгу перед Argentem Creek и Innovatus.

GNT Trade DMCC, GNT Inland Elevators, швейцарская Omega Terminal и украинская "МеталзЮкрейн" являются гарантами займа, Гроза и Науменко как физлица - тоже.