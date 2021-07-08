Одного з головних українських "злодіїв в законі" затримали в Болгарії

"Затримали одного із лідерів злочинного світу, також відомого за прізвиськом "Нєдєля", учора, 7 липня, в аеропорту м. Софія (Болгарія)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік за підробленими документами намагався прибути до Болгарії.

Наразі українські поліцейські працюють із болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України.

За інформацією правоохоронців, весною 2020 року на підставі зібраних доказів "злодію в законі" було заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Слідство встановило, що у 2009 році разом з іншими особами він вбив свого друга та бізнес-партнера.

"Андрій Львівський" прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт на ґрунті спільної злочинної діяльності, збирався ініціювати так звану "сходку" та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. Після такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус "злодія в законі", тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера", - розповіли у поліції.

Зазначено, що через кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, йому надали статус "злодія в законі", після чого він почав контролювати діяльність злочинних груп, "тіньові" схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальний "общак".

Як повідомляють правоохоронці, за скоєне зловмиснику може загрожувати до 15 років ув’язнення. Крім того, його було внесено до санкційного списку РНБО.