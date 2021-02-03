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Жодного хворого за добу: у Хмельницькій області покращилася COVID-статистика

Київ, Середа 03 лютого 2021 12:47
Жодного хворого за добу: у Хмельницькій області покращилася COVID-статистика
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 3285 нових випадків коронавірусу. Жодного випадку зараження не виявили у Хмельницькій області.

Про це свідчать дані з карти РНБО.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) і Полтавській (192) областях.

Вперше за багато місяців (з літа) хворих коронавірусом не виявили в одній області - Хмельницькій.

Нагадаємо, за весь час пандемії в країні захворіли 1 мільйон 227 тисяч 164 людини, одужали - 1 млн 45 тисяч 473, померли - 23 089. Активними хворими залишаються 180 691 пацієнт.

Раніше в НАН повідомляли, що протягом тижня очікується повільне загасання захворюваності.

Джерела видання повідомили, що Кабінет міністрів сьогодні розгляне поділ України на зони карантину. Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз в країні немає жодного регіону, який перебував би в "червоній" зоні.

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