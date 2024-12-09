По одной и две очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 10 декабря

Завтра, 10 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;

08:00 - 19:00 - две очереди отключений;

19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00.

Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября..

Отключение света в Украине

В последнее время Россия снова наносила значительные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Как рассказали в "Укрэнерго", сейчас готовится несколько вариантов отключений света которые могут быть во время морозов в Украине. Худший сценарий предусматривает, что свет будут отключать до 8 часов в сутки.

Также в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут разделить на несколько зон.