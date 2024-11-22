В одной из областей Украины до конца суток отменили графики отключения света

Сегодня во Львовской области было отменено действие графиков отключения света. Такое распоряжение будет действовать до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго".
Как рассказали в ведомстве, было получено указание "Укрэнерго" об отмене применения графиков в пятницу, 22 ноября.
"В случае нового распоряжения "Укрэнерго" о применении почасовых отключений, график будет опубликован дополнительно", - говорится в сообщении.
В воскресенье утром, 17 ноября, Российская Федерация вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что повлекло за собой возвращение к графикам отключения электроэнергии.
Из-за значительного потребления электроэнергии накануне действие графиков было экстренно изменено. Это явилось следствием утреннего ракетного удара россиян по Украине.
Известно, что завтра, 23 ноября, графики отключения все же будут действовать, но свет будут выключаться в одной очереди.
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