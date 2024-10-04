В двух областях Украины были введены аварийные отключения света

Полтавская область

"Уважаемые потребители! В 11:50 получена команда от НЭК "Укрэнерго" ввести дополнительные отключения в объеме 15 МВт в Миргородском районе", - пишет "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

В Сумской области отключения применятся для жителей:

Шосткинского;

Конотопского;

Роменского;

Сумского районов.

Ситуация со светом в Украине

Как рассказали в "Укрэнерго", в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. В тот же день благодаря аварийным работам энергоснабжение удалось восстановить, впрочем, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.

В то же время для недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в вышеупомянутых областях были введены аварийные отключения.

Тем временем потребление света продолжает расти. Сегодня уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем 2 октября.

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 099 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт", - добавляет "Укрэнерго".

Отметим, что сегодня энергосистема Украины восстанавливается после девяти массированных обстрелов российских террористов, которые они совершили только с начала текущего года.

Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам вероятно вернут отключения энергоснабжения. В частности ограничения будут действовать и в серых клетках.