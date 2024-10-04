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В двух областях Украины были введены аварийные отключения света

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 октября, в Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения энергоснабжения. Это было необходимо для недопущения перегрузки оборудования в основной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Полтавская область

"Уважаемые потребители! В 11:50 получена команда от НЭК "Укрэнерго" ввести дополнительные отключения в объеме 15 МВт в Миргородском районе", - пишет "Полтаваоблэнерго". 

Сумская область 

В Сумской области отключения применятся для жителей: 

  • Шосткинского;
  • Конотопского;
  • Роменского;
  • Сумского районов.

Ситуация со светом в Украине

Как рассказали в "Укрэнерго", в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. В тот же день благодаря аварийным работам энергоснабжение удалось восстановить, впрочем, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.

В то же время для недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в вышеупомянутых областях были введены аварийные отключения. 

Тем временем потребление света продолжает расти. Сегодня уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем 2 октября. 

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 099 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт", - добавляет "Укрэнерго". 

Отметим, что сегодня энергосистема Украины восстанавливается после девяти массированных обстрелов российских террористов, которые они совершили только с начала текущего года. 

Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам вероятно вернут отключения энергоснабжения. В частности ограничения будут действовать и в серых клетках

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Полтавская область