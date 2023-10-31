В одной из областей Украины решили изменить комендантский час: новое время вводят завтра

В Кировоградской области приняли решение сменить время комендантского часа с 1 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"С 1 ноября в Кировоградской области меняется время комендантского часа. Распоряжение подписал", - сообщил Райкович.

Теперь комендантский час в области будет действовать с 23:00 до 5:00.

Глава ОВА призвал владельцев заведений общепита, развлекательных и торговых заведений скорректировать график работы.

"Друзья, напоминаю в настоящее время находиться на улицах нельзя. Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия", - добавил Райкович.

Отметим, что до 1 ноября в Кировоградской области комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Напомним, в Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа.

Нардепы зарегистрировали в Верховной раде законопроект №10195. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Цель закона - установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.

В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы: