В одной из областей Украины продлили время работы кафе, но есть условие

В Черкасской области продлили работу кафе, назвав главное условие. При этом при изменении ситуации решение могут пересмотреть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.
"Изменения в общем режиме работы заведений общепита и досуга в Черкасской области. Учитывая обращение от предпринимателей и посоветовавшись с правоохранителями, продолжаем его до 23.00", - рассказал он.
Глава ОВА отметил, что обязательное условие - соблюдение правил безопасности и надлежащего реагирования на угрозы
"В случае изменения оперативной ситуации в области - это решение может быть пересмотрено", – констатировал Табурец.
Он также напомнил, что комендантский час в Черкасской области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.
Напомним, 6 февраля Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 13 мая 2024 года. Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.
Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.
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