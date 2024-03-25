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В одной из областей Украины продлили время работы кафе, но есть условие

Фото: работа кафе продлена в Черкасской области 25 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области продлили работу кафе, назвав главное условие. При этом при изменении ситуации решение могут пересмотреть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"Изменения в общем режиме работы заведений общепита и досуга в Черкасской области. Учитывая обращение от предпринимателей и посоветовавшись с правоохранителями, продолжаем его до 23.00", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что обязательное условие - соблюдение правил безопасности и надлежащего реагирования на угрозы

"В случае изменения оперативной ситуации в области - это решение может быть пересмотрено", – констатировал Табурец.

Он также напомнил, что комендантский час в Черкасской области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

 

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, 6 февраля Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 13 мая 2024 года. Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

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Черкасская область