В одной из европейских стран планируют урезать выплаты украинцам: названа причина

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Правительство кантона Цюрих готовит изменение выплат для украинцев со статусом S

Касается тех, кто уже получил вид на жительство

Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года

В чем суть перемен

Федеральный совет Швейцарии месяц назад объявил о передаче кантонам права самостоятельно определять, какую помощь будут получать лица со статусом S, одновременно имеющие вид на жительство.

Теперь федеральное законодательство обязывает оказывать им обычную социальную помощь наравне со швейцарцами. Чтобы реализовать это изменение, кантону Цюрих нужно принять поправки к собственному закону о социальной помощи - соответствующий законопроект правительство кантона уже подготовило и направило на рассмотрение кантонального совета.

Главная идея документа - приравнять всех лиц со статусом S, независимо от наличия вида на жительство, к временно принятым лицам и назначать им помощь по особым правилам, а не за обычной социальной помощью.

В настоящее время лица со статусом S без разрешения на проживание уже получают выплаты наравне с временно принятыми - изменение касается именно тех, кто уже имеет вид на жительство.

Почему это важно именно сейчас

В марте 2027 года первые украинцы, получившие защиту в Швейцарии, отметят пять лет пребывания в стране, а это тот срок, после которого можно претендовать на разрешение на проживание. Власти кантона подчеркивают: без изменений в закон эти люди автоматически получили бы право на обычную социальную помощь, размер которой выше нынешних выплат.

Зачем кантон ограничивает выплаты

В Цюрихе объясняют: хранение нынешнего уровня поддержки должно поддерживать стимул к интеграции и предотвратить ситуацию, когда лица со статусом S с разрешением на жительство будут массово переезжать именно в кантон Цюрих из-за высших социальных выплат - ведь по закону они имеют право изменять кантон проживания.

Что с теми, кто хорошо интегрировался

Закон и далее будет позволять хорошо интегрированным лицам со статусом S подавать через пять лет пребывания заявление на отдельное вид на жительство в исключительных случаях - тогда на них будет распространяться уже не право убежища, а обычное миграционное законодательство. Впрочем, критерии для такого разрешения на федеральном уровне пока окончательно не определены.