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По одной гранате на человека, самим взорваться. Солдаты РФ жалуются на ситуацию на фронте

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 18:47
По одной гранате на человека, самим взорваться. Солдаты РФ жалуются на ситуацию на фронте Фото: солдаты РФ жалуются на ситуацию на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные все больше недовольны ситуацией на фронте и отсутствием вооружения. Им тоже не выплачивают заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам одного из них, отношение командования к подчиненным на фронте хуже, чем к заключенным. Им тоже не выдают боеприпасы, однако заставляют идти в наступление.

"У меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать... в рот я *бал вашу русскую армию. Вы здесь забрали, здесь воюю, а дома - голод", - говорит оккупант.

Кроме этого, он пожаловался на отсутствие зарплаты и то, что солдаты готовы идти бунтом в командование.

Он говорит, что у русских солдат осталось по одной гранате, на которой каждый хочет сами подорваться.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российские военные все чаще жалуются на отношение командования к подчиненным. В частности, один из них считает, что их вторжение в Украину может закончиться гражданской войной в РФ.

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