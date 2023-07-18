По одній гранаті на людину, самим підірватись. Солдати РФ скаржаться на ситуацію на фронті

Російські військові все більше не задоволені ситуацією на фронті та відсутністю озброєння. Їм також не виплачують заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами одного з ним, ставлення командування до підлеглих на фронті гірше ніж до ув'язнених. Їм також не видають боєприпаси, однак змушують йти у наступ.

"У мене сім'я голодує, дитину в школу нічим зібрати... в рот я *бав вашу російську армію. Ви тут забрали, тут воюю, а вдома - голод", - говорить окупант.

Окрім цього він поскаржився на відсутність зарплатні та те, що солдати готові йти бунтом до командування.

Він говорить, що у російських солдатів лишилось по одній гранаті, на якій кожен хоче самі підірватись.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російські військові все частіше скаржаться на ставлення командування до підлеглих. Зокрема один з них вважає, що їх вторгнення в Україну може закінчитись громадянською війною в РФ.

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