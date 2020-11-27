Одним з головних принципів розвитку бізнесу є можливість реалізації жіночого потенціалу, - Шимків

На сьогодні одним з головних принципів розвитку будь-якого бізнесу є можливість реалізації жіночого потенціалу в компанії.

Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, виступаючи на IV Українському жіночому конгресі.

Він підкреслив, що для "Дарниці" гендерна рівність - це, в першу чергу, відсутність стереотипів, які заважають як жінкам, так і чоловікам реалізовувати себе в професійному плані та інших сферах діяльності.

"В "Дарниці" ситуація значно краще, ніж у більшості українських компаній. У нас жінки становлять 60% співробітників. Ми робимо реальні кроки по створенню рівних можливостей в умовах і оплаті праці, навчанні та кар'єрному зростанні. У команді топ-менеджерів "Дарниці" у нас пропорційне представництво жінок і чоловіків. На рівні середньої ланки ми близькі до досягнення аналогічного балансу - 45,5% керівних посад займають жінки. Торік 58% з тих, хто отримав кар'єрне підвищення - це жінки", - зазначив Шимків.

Він підкреслив, що за кількістю жінок-керівників, "Дарниця" значно випереджає компанії Східної Європи, де, за даними дослідження Grant Thornton (2018), частка жінок, які займають керівні посади у бізнесі - 36%.

Шимків також додав, що на власному досвіді переконався в тому, що жінки на керівних посадах, часто працюють результативніше та ефективніше, ніж чоловіки.

"Всі бізнесмени, які так чи інакше пов'язані зі споживачами відзначають, що лідером у світі за прийняття споживчих рішень є жінка. І це статистика. Тому маючи на посадах керівників комерційних відділів жінок, у компанії є набагато більше шансів отримати можливість збільшити свої доходи", - додав глава ради директорів Darnitsa Group.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 році Дарниця оголосила про трансформацію бізнесу.

Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудову міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань у галузі кардіології, неврології і болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.