В одних регионах жара до +30, а в других - грозы и шквалы: какой будет погода будет сегодня

Синоптики предупреждают, что днем в западных областях пройдут дожди и грозы, в отдельных районах также возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Между тем, на остальной территории Украины осадков не предполагается.

Днем жарче всего будет в северных и центральных областях. Там температура воздуха прогреется до 28-30 градусов тепла.

На юге ожидается 26-28 °, а на востоке и западе 25-27 °.

Фото: какой будет погода в Украине 27 июля (инфографика РБК-Украина)