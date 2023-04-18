Над одной из общин Харьковской области запустят БПЛА: где именно и в чем причина

"Хотим сообщить Вам о том, что с завтрашнего дня над территорией нашего общества будет проводиться картографическая съемка с воздуха. Для этого будет использоваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который будет летать над нашей территорией", - говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о таких территориях: Рогань, Пономаренки, Докучаевское, Лелюки, Боровое, Логачевка, Хролы.

В общине добавляют, что этот вопрос был согласован с Харьковской областной военной администрацией, а съемка необходима для получения важной информации, которая поможет в восстановлении общества.

"Просим вас сохранять спокойствие во время проведения картографической съемки. БПЛА не представляет опасности для нашей общины, и его движения будут контролироваться специалистами", - добавляют в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Харьковская область является одной из наиболее пострадавших территорий, ранее оккупированной Россией.

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