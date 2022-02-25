"Одні з найжорсткіших": Канада введе санкції проти РФ у п'ятницю
Канада готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії. Оттава обіцяє ввести найжорсткіші обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави МЗС Канади Мелані Жолі.
Санкції має ввести в п'ятницю.
"Росія несе повну відповідальність за цю кризу, і їх дії не залишаться безкарними. Канада має один з найжорсткіших пакетів санкцій, введених сьогодні, і разом з нашими союзниками ми накладаємо серйозні витрати на російський режим і російську економіку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.
США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.