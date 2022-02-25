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"Одні з найжорсткіших": Канада введе санкції проти РФ у п'ятницю

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Оттава, П'ятниця 25 лютого 2022 02:46
"Одні з найжорсткіших": Канада введе санкції проти РФ у п'ятницю Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії. Оттава обіцяє ввести найжорсткіші обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави МЗС Канади Мелані Жолі.

Санкції має ввести в п'ятницю.

"Росія несе повну відповідальність за цю кризу, і їх дії не залишаться безкарними. Канада має один з найжорсткіших пакетів санкцій, введених сьогодні, і разом з нашими союзниками ми накладаємо серйозні витрати на російський режим і російську економіку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

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