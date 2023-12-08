ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нужны для вступления в Евросоюз. Рада приняла важные законы о НАБУ и НАПК

Украина, Пятница 08 декабря 2023 13:54
UA EN RU
Нужны для вступления в Евросоюз. Рада приняла важные законы о НАБУ и НАПК Фото: Рада приняла важные законы о НАБУ и НАПК (facebook.com/lunchenkovaleriy)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада поддержала в целом два важных законопроекта, необходимых для вступления в Евросоюз, - об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отмене ограничений полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Как сообщил нардеп, "ЗА" увеличение штата НАБУ проголосовали 332 народных избранника.

Согласно законопроекту, предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины увеличат с 700 до 1000 человек

Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году - на 100 должностей, в 2025-м - на 100 и в 2026-м - еще на 100 должностей.

Отмену ограничений полномочий НАПК поддержали 308 депутатов.

Проект дает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу.

Отметим, Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК. Речь идет о продолжении проверки активов, уже прошедших процесс проверки.

Принятие евроинтеграционных законопроектов

Напомним, 14 ноября Кабинет министров согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз. Речь идет именно:

  • об увеличении количества сотрудников НАБУ;
  • об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Уже 21 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла указанные проекты законов.

Следует отметить, что 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Вступление в ЕС
NEWS
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО