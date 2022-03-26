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"Одна з найсильніших армій світу" виявилась мародерами і ґвалтівниками, - СБУ

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Субота 26 березня 2022 14:06
"Одна з найсильніших армій світу" виявилась мародерами і ґвалтівниками, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала ще одну перехоплену розмову окупантів. Вона довела, що воювати в Україну відправили справжніх мародерів та ґвалтівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупант каже, що під час війни "люди дичіють" і російські військові не лише нищать все навколо, а й ґвалтують жінок і дівчат.

"Тут люди вже дичіють, не знаю, що робити. То з РПГ просто так ї***ать, то 30-ку залпом в***ть. У сусідньому селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку", - сказав ворог.

Зокрема, така поведінка своїх земляків обурює навіть самого окупанта і він навіть каже, що йому гидко про це все розповідати. До того ж ґвалтівників він би залюбки розстріляв до біса.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила нові розмови окупантів, в яких вони заявили, що спеціально ламають ноги, щоб не воювати.

Також ми писали, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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Служба безпеки України
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